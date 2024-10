CEO do Corinthians diz que Memphis Depay não foi 'loucura financeira'

CEO do Corinthians, Fred Luz destacou o planejamento financeiro para contratar Memphis Depay, descartando 'loucuras' no caixa.

O que aconteceu

De acordo com Luz, a chegada do atacante holandês "não foi (loucura financeira). Foi feito dentro do plano, estava dentro da conta, tudo bonitinho". Ele falou em entrevista ao Zona Mista do Hernan, disponível no canal do UOL Esporte no YouTube.

A mídia em torno de Depay já movimenta a equipe de marketing do Corinthians a trabalhar para explorar a figura do atleta. O dirigente destacou que planos estão sendo traçados não só para o atacante, mas também outros nomes do elenco.