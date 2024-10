Palmeiras: Savério Orlandi diz que Leila 'agracia' conselheiros com cargos

Só para citar um exemplo: nos últimos dois compromissos do Palmeiras, Bragantino em Bragança e Atlético-MG no Brinco de Ouro, houve aquela sistemática de fazer uma confraternização, uma boca-livre no clube e seguir para o estádio de ônibus com ar-condicionado. É muito difícil [concorrer] nessa condição. Savério Orlandi, candidato à presidência do Palmeiras

Orlandi: 'Leila tem egolatria exagerada'

O candidato da oposição também criticou o personalismo de Leila à frente do Palmeiras e disse que ela tem uma "egolatria exagerada". Ele destacou que a oposição entrou nesta eleição para marcar posição em defesa da democracia interna no clube.

O que a gente pretende é marcar uma posição e convidar, conclamar as pessoas a uma reflexão importantíssima, que é a do Palmeiras após a passagem da presidente, que eu desejo, como candidato, que ocorra agora, mas que se não ocorrer agora, vai ocorrer daqui a três anos. Nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de uma associação esportiva que está no momento da sua maior visibilidade, que é uma organização empresarial portentosa, com faturamento de R$ 1 bilhão, e que precisa voltar a respirar áreas de democracia, precisa decididamente ter transparência em todas as suas relações, precisa desenhar a sua governança para enfrentar o que virá.

O momento do futebol brasileiro é muito disruptivo. Como é hoje, de uma administração absolutamente personalíssima, com um nível de egolatria exagerado, nós precisamos funcionar institucionalmente mesmo. Então, esse é o nosso desafio. Esse é o porquê de uma candidatura agora de posição. Savério Orlandi, candidato à presidência do Palmeiras

