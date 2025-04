Vai para seleção? Al-Hilal já busca substituto para Jorge Jesus, diz jornal

Jorge Jesus é alvo da CBF para assumir a seleção brasileira e, em meio a isso, o Al-Hilal já procura um substituto para o cargo do português e tem um favorito.

O que aconteceu

Simone Inzaghi, da Inter de Milão é o favorito do Al-Hilal. A informação foi divulgada pelo jornal Gazzetta dello Sport, da Itália.

A movimentação acontece em meio à reta final do contrato de Jesus. O português tem vínculo com o Al-Hilal apenas até o fim de junho com o clube saudita, que disputará o Super Mundial de Clubes neste ano.