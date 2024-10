Brax detalha garantia do Corinthians ao Flamengo e diz não dever a clube

O contrato da Brax com o Corinthians é de mais de R$ 300 milhões. Ele foi usado como garantia na compra de Matheuzinho pelo clube paulista neste ano. O Timão pagou as duas primeiras parcelas com atraso, com valor de R$ 4 milhões cada uma. A terceira, de R$ 8 milhões, não foi paga.

O alvinegro queria colocar o contrato com a Brax novamente como garantia na compra de Hugo Souza. O Flamengo, porém, não aceitou.

Veja a nota completa

"Diante do caso entre Corinthians e Flamengo sobre as negociações que envolvem o goleiro Hugo Souza e o lateral-direito Matheuzinho, a Brax Sports Assets vem a público esclarecer:

1) Na compra dos direitos do lateral Matheuzinho por parte do Corinthians, o Flamengo exigiu garantias bancárias para a concretização do negócio. O clube paulista ofereceu o contrato que possui com a Brax, com vigência de 2025 a 2029, pela exploração das placas de publicidade.

2) A partir do suposto atraso de parcela do Corinthians na aquisição de Matheuzinho, a Brax Sports Assets foi notificada pelo Flamengo a respeito da execução das garantias.