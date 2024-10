Flamengo pode ser exemplo para reconstrução do Corinthians, afirma PVC

O colunista Paulo Vinícius Coelho destacou no De Primeira que o trabalho de Fred Luz, CEO do Corinthians, no Flamengo pode ser um caminho para reconstrução financeira do clube do Parque São Jorge.

Segundo PVC, Fred Luz foi "a chave do cofre" enquanto CEO do Rubro-Negro e pode repetir a fórmula no Timão. "Ele era o cara que abria e fechava a torneira", contou o colunista do UOL.