Caso Hugo Souza é mais um episódio dos atritos entre Flamengo e Corinthians

Os paulistas acreditam que a garantia da Brax é mais do que suficiente para o negócio. O Flamengo, porém, acredita ser arriscado porque já tem o negócio de Matheuzinho atrelado à empresa. Em caso de atraso nas duas compras, só receberia os valores devidos muito depois do prazo que espera receber, já que a empresa não tem mais nada a pagar neste ano ao Corinthians. O contrato com a Brax é de mais de R$ 300 milhões.

O clima ficou mais quente pela semifinal da Copa do Brasil que se aproxima. Antes disso, houve também a discussão sobre a mudança de datas que foi parar no tribunal.

Relação de desgaste

O ano começou com as diretorias bem próximas. Marcos Braz, vice de futebol do Flamengo, esteve na posse de Augusto Melo, onde deram forte abraço.

O primeiro desgaste já veio na novela Gabigol. A postura de Augusto Melo de ir a público falar sobre o atacante irritou o Fla. Ele foi desmentido tanto por dirigentes cariocas como pelo empresário do jogador após afirmar que abriu negociações com clube e atleta. O papo entre as diretorias passou a ser somente profissional e sem facilitações em nome da boa relação.

Depois, o episódio Matheuzinho sacramentou que as coisas não seriam mais tão simples. Após um acerto verbal, o jogador participou de vários treinos do Corinthians. No entanto, o Flamengo alegou ter autorizado apenas os exames médicos. As diretorias divergiam sobre cláusulas e valores do contrato. No fim, o lateral teve de voltar ao Rio de Janeiro e posteriormente recebeu a proposta para ir de maneira definitiva.