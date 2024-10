Gerson vai bem, mas convocados do Flamengo têm Data Fifa de pouco brilho

Arrascaeta jogou as duas partidas do Uruguai como titular. Na primeira, a derrota contra o Peru, ele completou 90 minutos. Na segunda, diante do Equador, saiu no intervalo da partida e não conseguiu dar tanta criatividade ao time, que segue com dificuldades para fazer gols. As equipes empataram por 0 a 0 e os uruguaios saíram vaiados. O meia, que tem demandado atenção especial na parte física, pode ter um controle de cargas e será avaliado.

De la Cruz acabou sendo o menos utilizado entre os que tiveram pelo menos alguns minutos. Reserva na primeira partida, o meia substituiu Arrascaeta no segundo e entrou no intervalo, tendo boa atuação. No Flamengo, o camisa 18 vinha apresentando desgastes físicos constantes.

Varela jogou apenas na primeira data, quando foi titular e jogou por 90 minutos. Na segunda, ele ficou no banco de reservas e sequer foi acionado, perdendo a vaga para Nández. Atualmente, o jogador disputa vaga com Wesley no time titular e deve chegar em condições de jogar se assim Filipe Luís quiser.

Gonzalo Plata foi titular nas duas partidas do Equador, mas não atuou o tempo todo. De volta às convocações, o atacante jogou 65 minutos no primeiro duelo e foi substituído aos 48 minutos do segundo tempo no outro. A equipe empatou por 0 a 0 nos dois confrontos e o jogador não conseguiu contribuir ofensivamente. Atualmente ele é visto como reserva, ficando atrás de Bruno Henrique. Michael também pode deixar o equatoriano com menos espaço.

Convocado pela lesão de Militão, Fabrício Bruno não foi usado. Ele ficou apenas no banco nas duas partidas e retorna ao Rio com boas chances de ser titular no clássico.

Plano de treino

De la Cruz, Arrascaeta, Varela e Gonzalo Plata voltam juntos. Ele retornam do Uruguai em jatinho fretado pelo Flamengo. A seleção da casa e o Equador se enfrentaram em Montevidéu.