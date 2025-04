Arrascaeta passa Júnior na artilharia geral do Fla e é 2º entre os gringos

Arrascaeta segue fazendo história com a camisa do Flamengo. Com os dois gols feitos na vitória por 2 a 0 sobre o Grêmio hoje, ele se isolou como o segundo maior artilheiro estrangeiro de todos os tempos do clube e também ultrapassou o ídolo Júnior na lista de artilharia geral.

O que aconteceu

O uruguaio já estava empatado com o paraguaio Jorge Benítez com 76 gols. Agora ele se isolou na segunda colocação, ficando atrás apenas do argentino Doval, que soma 94 gols.

Na artilharia geral do Flamengo, o meia ultrapassou um dos maiores ídolos da história do clube: Júnior, que soma 77 gols mesmo tendo atuado como lateral a maior parte da carreira.