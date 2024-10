Fred Luz relembra reconstrução do Flamengo e compara com Corinthians

Primeiro teve uma clara identificação do objetivo, das renúncias que teriam que ser feitas para atingir esse objetivo e da determinação em enfrentar as dificuldades, porque nem tudo é feito de flores. Mal comparando, é como você ter uma doença e ter uma prescrição médica que dá certo em 80% dos casos, que traz um resultado para aquilo mais rápido, e você não quer tomar os remédios. Você pode fazer isso, mas vai demorar mais. É uma realidade diferente (Corinthians e Flamengo). Como já disse, no ponto de vista dos trabalhos, valores e tudo mais, o Corinthians me parece mais fácil. Do ponto de vista do comprometimento para andar para frente, o Corinthians me parece mais complicado Fred Luz, ao UOL.

A premissa foi que futebol se faz com dinheiro, então vamos arrumar o dinheiro. Qual eram as acusações naquela época? Que a turma só pensava em dinheiro. Não entende nada de futebol, mas que só pensava em dinheiro. Dinheiro é tudo? Não, você precisa de competência também para administrar, mas quando tem sobra… fica mais fácil de corrigir o erro. Acho que na minha opinião esse é o desafio do Corinthians. O Corinthians não tem um orçamento pequeno no futebol, mas poderia aumentar muito

