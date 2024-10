Flamengo x Fluminense: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão

O Fla de Filipe Luís espera poder contar com os convocados. O clube teve sete nomes chamados para seleções e pode não ter atividades com eles durante a semana. Alex Sandro deve retornar.

No Flu, Mano Menezes já sabe que não poderá contar com Serna, com lesão muscular na coxa, e os suspensos Keno e Marcelo. O Fluminense ainda tenta recuperar Thiago Silva e Nonato.

Flamengo x Fluminense - Brasileirão

Data e hora: 17 de outubro de 2024, às 20h (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro

Transmissão: Premiere