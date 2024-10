PVC rebate CEO do Corinthians: 'Ninguém precisa ter paciência com credor'

PVC ressaltou que foi o presidente do Corinthians, Augusto Melo, que se comprometeu com valores que não tinha como pagar. Raniele foi contratado no começo da temporada, no início da gestão.

Classificação e jogos Brasileirão

Foram duas coisas que me pegaram nessa declaração. A primeira coisa é que não dá para pagar da maneira como a dívida está comprometida, mas quem comprometeu essa situação foi o Augusto Melo, presidente do Corinthians, porque foi nesta gestão a compra do Raniele — o Augusto Melo se comprometeu com uma coisa que ele não podia pagar. O segundo ponto é a questão da renegociação, você tem que telefonar pro cara e conversar. Ontem, eu conversei com o Cristiano Dresch e ele disse que depois da declaração dele no domingo ninguém do Corinthians telefonou para ele. Aí o cara vai dizer assim: 'ah, mas ele está me chamando de golpista, não vou falar com ele'. Não, você tem uma dívida com o cara, se você precisa de uma renegociação, passa a mão no telefone e liga. Paulo Vinícius Coelho

O que aconteceu

O presidente do Cuiabá, Cristiano Dresh, afirmou no último domingo (13) que o Corinthians está dando "um golpe no futebol brasileiro". O dirigente reclamou que o clube ainda não pagou Raniele e segue gastando milhões em contratações como a de Memphis Depay.

Em entrevista ao Zona Mista do Hernan, o CEO do Corinthians, Fred Luz, respondeu a declaração e afirmou que o presidente do Cuiabá "exagerou e muito". Ele admitiu que o Timão não tem como pagar suas dívidas e pediu "boa vontade e compreensão" aos credores.

O que disse Fred Luz