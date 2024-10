Técnico empurra crianças e proíbe fair play após jogo sub-11 em SP; assista

O Bandeirante de Birigui se pronunciou, pediu desculpa ao clube rival e prometeu "providências administrativas" contra o funcionário. O clube do interior paulista ainda reiterou, por meio da nova diretoria, o compromisso de "proporcionar formação adequada aos nossos garotos da base."

Assista ao momento

Tokão pede desculpa e cita "cabeça quente"

O treinador usou suas redes sociais para se desculpar com todos os envolvidos. Ele alegou que estava com "cabeça quente" no momento da derrota e admitiu os empurrões.