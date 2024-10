São Paulo 50 dias fora do MorumBis por shows é absurdo? Colunistas debatem

Mauro Cezar: 'São Paulo está quebrado! Como vai abrir mão do dinheiro?'

Vamos pensar no outro lado. O São Paulo tem uma dívida de quase R$ 800 milhões. O clube não tem dinheiro. Esses dois shows vão render R$ 12 milhões A gente tem que encarar a realidade dos clubes. É ruim, mas o clube não tem grana. O clube está quebrado. Aqui, a dívida do Corinthians é de R$ 2,3 bilhões e faz parecer pequena a do São Paulo, mas é alta também. O São Paulo faturou no ano passado R$ 600 milhões e devendo R$ 800 milhões. Então, como é que você abre mão de 2 milhões de euros, que é aproximadamente o valor? Quase 2 milhões de euros. É uma decisão difícil. Como é que você mantém o elenco, ainda mais com a eliminação na Libertadores e na Copa do Brasil? Tudo bem, teria o show de qualquer maneira, já estava marcado, mas isso se tornou ainda mais necessário. Mauro Cezar

