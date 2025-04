Sob olhares de Dorival, Corinthians é dominado no Maracanã e sofre goleada do Flamengo no Brasileiro

Os dois times, agora, passam a focar na disputa dos jogos de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O Corinthians encara o Novorizontino nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi. Já o Flamengo visita o Botafogo-PB na quinta-feira, a partir das 20h, no Estádio José Américo de Almeida Filho.

O jogo

O Flamengo começou o jogo pressionando o Corinthians, e abriu o marcador aos quatro minutos. Everton Cebolinha recebeu do lado esquerdo e cortou para o meio. A marcação do Timão não pressionou e o atacante finalizou, superando Hugo Souza para fazer o primeiro do duelo.

Com seis minutos, o Flamengo quase aumentou a vantagem no placar. Após cobrança de escanteio de Arrascaeta, a zaga do Corinthians tocou na bola e Pedro apareceu na segunda trave para cabecear, mas a bola acertou a trave e foi pela linha de fundo.

Aos 20 minutos, o Corinthians acertou sua primeira finalização no alvo. Angileri alçou bola na segunda trave e Carrillo chegou finalizando de primeira, mas Rossi fez grande defesa e evitou o que seria o gol de empate corintiano.

Foi com 33 minutos, porém, que o Flamengo jogou um balde de água fria no crescimento do Timão na partida. Arrascaeta recebeu no meio-campo. Raniele deu o combate, mas não conseguiu tirar a bola do uruguaio, que finalizou da entrada da área e guardou o segundo.