Flamengo humilha o Corinthians com dó e piedade no Maracanã

Aos 4 minutos, de fora da área, com a mesma liberdade que os volantes do Corinthians têm permitido nos últimos jogos, Cebolinha bateu firme, forte, no canto, e Hugo Souza tomou o primeiro gol do Flamengo no Clássico do Povo.

Ainda antes que os paulistas passassem do meio de campo, Pedro cabeceou, da pequena área, na trave corintiana.

Prenunciava-se goleada no Rio de Janeiro.