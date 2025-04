Usyk e Dubois farão revanche por unificação do título dos pesados no boxe

A luta valendo a unificação dos títulos dos pesos pesados no boxe entre Alexander Usyk e o britânico Daniel Dubois está com data definida: será no dia 19 de julho.

O evento irá acontecer no Estádio de Wembley, em Londres (Inglaterra). O anúncio aconteceu neste domingo à noite, nas redes sociais do próprio Usyk.