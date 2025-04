Flamengo goleia Corinthians e lembra que tem o melhor ataque do Brasil

As críticas ao Flamengo depois de dois jogos seguidos sem marcar foram todas endereçadas ao ataque.

E a Filipe Luís, por compreender que há etapas de trabalho, que nem todos os jogos serão iguais, que não se vai ganhar sempre.

O rubro-negro tem o melhor ataque do Brasileirão, com 15 gols, quatro a mais do que o Mirassol, segundo neste critério.