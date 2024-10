Labirintite? Por que câmera do Sportv ficou 'quicando' em jogo da Série B

Reforma no Augusto Bauer

O Augusto Bauer não recebia uma partida do Brusque há quase um ano. O último jogo havia sido o da final da Série C de 2023, disputado no dia 22 de outubro.

O estádio teve capacidade ampliada e troca do gramado. O local agora pode receber 6 mil torcedores — uma arquibancada foi construída — e viu o gramado natural dar lugar ao sintético.

O Augusto Bauer não pertence ao Brusque. O estádio pertence ao Carlos Renaux, clube que também é da cidade catarinense que dá nome ao rival. O Quadricolor apenas aluga o local para os seus jogos.

