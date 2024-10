PVC conta estratégia de rival de Leila no Palmeiras: 'Difícil ser oposição'

Está difícil ser oposição à gestão Leila Pereira no Palmeiras, avaliou o colunista Paulo Vinícius Coelho, no De Primeira.

PVC contou uma das estratégias de campanha de Savério Orlandi, opositor da atual presidente na eleição do fim do ano, e comparou com a realidade do clube. "Lá dentro, o clube social nunca foi tão forte como é hoje", afirmou o colunista do UOL.