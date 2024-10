Alemanha vence Holanda com brilho de estreante e avança na Liga das Nações

As duas seleções voltam a campo no dia 16 de novembro, às 15h45 (de Brasília). A Alemanha recebe a Bósnia, enquanto a Holanda, também em casa, encara a Hungria. Os dois jogos são válidos pela quinta rodada da Liga das Nações.

Classificação e jogos Liga das Nações

Como foi o jogo

O primeiro tempo foi de monólogo da Alemanha. Os donos da casa começaram a partida pressionando a saída de bola rival e conseguiram até marcar com um minuto de bola rolando, mas viram o gol de Leweling ser anulado após o árbitro ser chamado pelo VAR e pegar impedimento de Gnabry na jogada. Mesmo com a anulação, a equipe comandada por Julian Nagelsmann seguiu mais perigosa e encurralou a Holanda no campo defensivo. Os holandeses não tiveram resposta e se seguraram como puderam, mantendo o 0 a 0 na ida para o intervalo.

A estrela de Leweling brilhou no segundo tempo, e Baumann garantiu a vitória alemã. A seleção da casa seguiu dominante ao longo da etapa final e cedeu poucos espaços para a Holanda. A vitória, no entanto, veio por meio da bola parada, em sobra de bola que ficou com o estreante Leweling. Após o gol alemão, os holandeses passaram a sair mais para o ataque e se viram perto do empate — ainda que sem brilho —, mas Baumann, com um milagre, garantiu o triunfo dos donos da casa.

Lances importantes e gols

Não valeu! A Alemanha abriu o placar com Leweling, mas o gol foi anulado. Gnabry pressionou a saída de bola holandesa e fez Van de Ven errar passe dentro da área. Leweling finalizou, a bola desviou em De Vrij e entrou. O VAR, no entanto, recomendou revisão, e o árbitro pegou impedimento de Gnabry, que se aproveitou de estar adiantado para pressionar a saída de bola holandesa.