Hugo Souza: Flamengo recusa garantia do Corinthians e reforça multa na semi

O Flamengo recusou a garantia financeira apresentada pelo Corinthians para a compra do goleiro Hugo Souza. O clube também reforçou que o rival precisará pagar a multa de R$ 500 mil para ter o jogador no jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil.

O que aconteceu

O clube paulista apresentou como garantia o contrato com a Brax, empresa que comercializa placas de publicidade dos dois clubes.

Essa também foi a alternativa apresentada na contratação de Matheuzinho. Uma das parcelas do lateral está em atraso, o que motivou o Fla a não aceitar o contrato novamente.