Time da Série B se revolta com pênalti não marcado pelo VAR; assista

Via redes sociais, o Operário demonstrou sua revolta tanto na hora do jogo como depois. "Isso não só prejudica nosso time, mas também mancha a credibilidade do campeonato e do futebol como um todo", disse em postagem no Twitter.

O Operário briga pelo acesso na Série B. O time é o oitavo colocado da tabela, com 43 pontos, a sete do G-4. Já o Botafogo-SP briga contra o rebaixamento -soma 36 pontos, três a mais que o primeiro colocado do Z-4, o CRB.

INACREDITÁVEL!!



O Operário Ferroviário vem a público expressar seu profundo descontentamento e total repúdio à arbitragem da partida realizada hoje (12), contra o Botafogo-SP.



Ficou claro que a atuação do árbitro foi determinante para o resultado final da partida. Um pênalti… pic.twitter.com/80seot1IBc -- Operário Ferroviário (@OFECoficial) October 13, 2024