Inglaterra domina e bate Finlândia pela Liga das Nações com golaço de falta

Alexander-Arnold animou o jogo com um golaço de falta, aos 28 minutos do segundo tempo. Bola colocada por cima da barreira, no ângulo do goleiro Hrádecky.

Rice ampliou a vantagem, após linda jogada de Watkins. Pisou na área e só empurrou para a rede após a assistência do atacante, que costurou a defesa pela ponta esquerda.

Hoskonen marcou de cabeça após cobrança de escanteio de Walta, para descontar o placar do jogo.

Gols e lances importantes

1x0. A Inglaterra rodou a bola com a Finlândia recuada, até Gomez achar Grealish na bola enfiada, o camisa 17 bateu de chapa para fazer o gol.

Perdeu! Em uma das raras escapadas finlandesas, Jensen recebeu sozinho na pequena área e mandou por cima do gol.