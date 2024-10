Dorival foi bem ou mal na vitória da seleção? Colunistas esquentam debate

Não é que o Dorival saiu grandão do jogo, mas ele está respirando aliviado porque tudo que ele fez de alguma forma deu certo na partida de ontem. Contra um adversário frágil, que sempre entrega pro Brasil, mas de qualquer forma a vitória ontem tem a assinatura do cara da convocação às intervenções durante o jogo. Arnaldo Ribeiro

Mauro Cezar detona nível do time de Dorival: 'Muito ruim! Não tem nada'

Isso passa pela CBF, é chover no molhado, mas o trabalho de Dorival Jr já deveria estar em outro estágio. Ele ficou cerca de um mês com os jogadores durante a Copa América e esse time não tem rigorosamente nada. Não concordo muito com análises individuais porque esses jogadores jogam bem em seus times, por isso são convocados. O Luiz Henrique jogou bem ontem? Ele fez um gol com a colaboração do goleiro. Tudo bem, a gente pode ficar aqui falando Botafogo, Garrincha, Chile, mas e daí? Ele chutou e o goleiro foi bracinho de jacaré, encolheu o braço, goleiro horroroso do Chile, de um time horroroso, tomou o gol e o Brasil venceu o jogo, mas não fez um bom jogo.

Ah, o Igor Jesus fez o gol: é Igor ou Endrick? Totalmente aleatório, poderia estar o Endrick na área e fazer o gol depois da boa jogada do Savinho. Então, é o individualismo decidindo, o time não tem conteúdo nenhum, um time muito ruim, muito fraco, contra um adversário que não tem qualificação, que é esse péssimo time do Chile, e agora vai enfrentar o péssimo time do Peru, na terça-feira, e já era para estar em outro estágio, pelo menos uma espinha dorsal. Não tem nada, esse time do Brasil é muito ruim mesmo. Mauro Cezar

Danilo Lavieri: Chile é muito ruim e estaria brigando pra não cair no Brasileirão