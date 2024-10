Kajuru diz que Luiz Henrique será convocado na CPI das Apostas

Herói da vitória do Brasil contra o Chile nas Eliminatórias, o atacante Luiz Henrique será convocado para depor na CPI das Apostas e Manipulações Esportivas, no Senado. A informação foi confirmada com exclusividade pelo senador Jorge Kajuru (PSB-GO), que presidente a Comissão Parlamentar de Inquérito, em entrevista ao De Primeira.

Segundo Kajuru, Luiz Henrique será intimado a explicar as duas transferências recebidas em pix, totalizando R$ 40 mil, por familiares de Lucas Paquetá, que também será convocado a depor. O caso foi revelado em furo de reportagem do UOL.