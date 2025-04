Após vitória na altitude, Palmeiras é o único time com 100% de aproveitamento na Libertadores

O Palmeiras é, até aqui, o único clube com 100% de aproveitamento na fase de grupos da Libertadores. A marca foi consolidada na última quarta-feira, com a vitória por 3 a 2 sobre o Bolívar, em La Paz (Bolívia), na altitude de mais de 3.600 metros. Flaco López, Estêvão e Maurício marcaram para o Verdão, enquanto o brasileiro Fábio Gomes deixou para os mandantes.

Com o resultado, o Verdão chegou aos nove pontos no Grupo G, com três vitórias em três jogos ? um desempenho isolado entre todos os 32 participantes da competição. O time de Abel Ferreira já bateu o Sporting Cristal (2 a 0), o Cerro Porteño (2 a 1) e agora o Bolívar (3 a 2)

Ao todo, são sete gols marcados e quatro sofridos. De acordo com dados do Sofascore, o Palmeiras também se destaca em outras estatísticas: criou 14 grandes chances nos três jogos e concedeu apenas três aos adversários. São necessárias apenas 6,9 finalizações para marcar um gol, mesmo com posse de bola média inferior (47%).