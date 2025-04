Suspensão de Matheus Alves abre espaço para Luciano figurar como titular contra o Ceará

A suspensão de Matheus Alves, que recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Santos, abriu espaço para Luciano ganhar nova oportunidade entre os titulares do São Paulo, desta vez no duelo contra o Ceará, que ocorre neste sábado, às 18h30 (de Brasília), no Castelão, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o desfalque no meio-campo, o técnico Luis Zubeldía deve fazer alterações na equipe. Reserva nas últimas partidas, Luciano aparece como principal candidato à vaga de Alves. A escalação provável tem: Rafael; Ferraresi, Ruan e Alan Franco; Igor Vinicius, Bobadilla, Alisson (Marcos Antônio), Luciano e Enzo Díaz (Wendell); Lucas Ferreira e Ryan Francisco (André Silva).

Camisa 10 do Tricolor, Luciano tenta aproveitar a oportunidade para retomar a titularidade. Apesar de passar por um período discreto, o atacante mantém boa relação com o grupo e conta com a confiança da comissão técnica para entregar desempenho em momentos decisivos.