Wesley revela arrependimento em passagem pelo São Paulo: 'Não teria ido'

Não são incomuns casos de jogadores que "pulam o muro" da Barra Funda e vão do Palmeiras para o São Paulo, ou vice-versa. O ex-volante Wesley foi um dos vários que passaram por isso, indo do Alviverde para o Tricolor no início de 2015.

Após ser um dos destaques do Verdão no título da Série B em 2013, Wesley teve uma temporada de 2014 não tão boa e viu o Palmeiras se livrar do rebaixamento na última rodada. Em reta final de contrato com o clube paulista, sua renovação se tornou uma novela e ele acabou indo de graça para o rival São Paulo. O ex-volante, no entanto, gostaria de ter ficado no Alviverde, como contou ao Zona Mista do Hernan, programa do Canal UOL.

"Em 2014, a gente passou por um período muito complicado, principalmente no Campeonato Brasileiro. A torcida esperava a minha renovação e eu não sabia o que ia acontecer no Palmeiras. Eu queria ter ficado. Se tivessem ajustado as coisas antes, não tivessem deixado para a última hora, eu ficaria", afirmou Wesley ao Zona Mista.