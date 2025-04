Manchester United confirma lesão de Zirkzee; o atacante está fora da temporada

Nesta quarta-feira, Ruben Amorim, técnico do Manchester United, confirmou que o centroavante Joshua Zirkzee, de 23 anos, estará fora do restante da temporada devido à lesão no músculo da coxa. O atacante holandês se lesionou na derrota para o Newcastle, no último domingo, pelo Campeonato Inglês.

Ruben has ruled Joshua Zirkzee out for the season.