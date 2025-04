Campeão do mundo pela França ataca Dibu Martínez: 'precisa de psiquiatra'

Campeão mundial pela seleção francesa em 1998, Emmanuel Petit atacou Dibu Martínez após nova polêmica envolvendo o goleiro argentino do Aston Villa.

O que aconteceu

Dibu desembarcou em Paris na semana passada, antes do jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, entre PSG e Aston Villa, usando um boné com o título da Copa do Mundo 2022 estampado. Os argentinos foram campeões mundiais após derrotarem os franceses na decisão por pênaltis, com o goleiro sendo um dos grandes destaques.

Autor do último gol da França contra o Brasil na final do Mundial de 1998, Petit disse que provocações fazem parte do futebol, mas acredita que o argentino extrapola os limites.