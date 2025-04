Sobre as condições dos maiores negócios envolvendo as SAF?s

5) Coritiba Foot Ball Club

Coritiba Sociedade Anônima do Futebol

Drop Down - Art. 3° da Lei da SAF

O Estádio Couto Pereira permanece com o clube e foi cedido por 50 anos para a SAF, prorrogável por mais 50 anos. O centro de treinamento, por sua vez, foi transferido para a SAF. Está no âmbito do acordo a construção de um novo CT (obrigatório) e a reforma do Couto Pereira (depende de condições).

Alienação de 90% das ações da SAF para o Investidor. As ações da SAF foram adquiridas em UPI, no âmbito do processo de RJ, com o comprometimento de quitar a totalidade da dívida do clube, avaliada em R$ 270 milhões, ao longo de 10 anos.

Compromisso de investimento pelo Investidor de até R$ 1,3 bilhão, sendo: (i) R$ 100 milhões para construção do novo CT (obrigatório); (ii) R$ 270 milhões para quitação das dívidas do clube (obrigatório); (iii) até R$ 450 milhões para reforços e capital de giro, que serão utilizados ao longo de 10 anos para incremento de receita caso a atividade de futebol não atinja o orçamento mínimo (não obrigatórios, depende da receita); e (iv) R$ 500 milhões para reforma do Estádio.

6) Cruzeiro Esporte Clube