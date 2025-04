Com apoio da torcida, Vôlei Renata busca vaga na semifinal da Superliga

Os comandados do técnico Horacio Dileo vem de vitória, no jogo dois da série. No último domingo, o Vôlei Renata superou os donos da casa por 3 a 1. Com isso, o time de Campinas recuperou a oportunidade de fazer o confronto decisivo da série diante sua torcida.

"Tem sido um confronto muito equilibrado. O time de Joinville é muito coeso, erra pouco. No primeiro jogo, a gente não conseguiu impor muito o nosso ritmo, mas nesse segundo jogo a gente conseguiu encaixar melhor. Nosso saque entrou muito bem, nosso bloqueio funcionou bem também, conseguimos marcar melhor as extremidades deles. Acredito que na quinta-feira será novamente um grande espetáculo," comenta o campeão olímpico, Maurício Borges.

"Jogamos dois jogos contra eles e os dois foram muito equilibrados, acho que toda a Superliga tem sido assim. Outro confronto de playoffs que vai ser desempatado no terceiro jogo e eu acho que vai ser um jogo muito difícil, os dois times jogaram muito bem e acho que estamos prontos para isso," acrescentou Bruno Lima.