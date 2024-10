STF retoma julgamento que define futuro da CBF e envolve PCdoB, MP e Galo

Outros amigos são a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp), o próprio Ministério Público do Rio (MPERJ) e o Atlético-MG.

A CBF considera que a Justiça do Rio "usurpou atribuição constitucional" do MP para agir em uma matéria relacionada ao direito do consumidor. Na visão da CBF, o Tribunal de Justiça do Rio feriu a autonomia das entidades esportivas.

A discussão traz a reboque a ameaça da Fifa de intervenção na CBF, caso Ednaldo seja deposto, ou a suspensão do Brasil de torneios internacionais.

O que o Atlético-MG está fazendo aí?

A participação do Atlético-MG no caso, pela manifestação do clube até o momento, não tem a ver com quem vai comandar a CBF.

O clube quer aproveitar o processo que discute a abrangência do Ministério Público para provocar o STF a se manifestar sobre a atuação do MP e do Judiciário em uma questão: a proibição de realização de testes e participação nas categorias de base de crianças e adolescentes com menos de 14 anos. O clube alega que a própria legislação permite a formação esportiva a partir dos 12.