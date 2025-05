São Paulo x Tanabi: veja onde assistir à partida pelo Paulista sub-20

Os dois clubes fazem campanhas praticamente idênticas no Paulista sub-20. O São Paulo é o quarto colocado do Grupo 3, com quatro pontos - soma uma vitória e um empate em dois jogos. Já o Tanabi ocupa a quinta oposição, com a mesma pontuação.

Mandante do confronto, o Tricolor sub-20 empatou sem gols com o Grêmio Prudente, fora de casa, na rodada de abertura do torneio estadual. Na segunda rodada, por sua vez, a equipe goleou o Flamengo-SP, por 4 a 0, no CFA Laudo Natel.

O sub-20 do Tanabi fez o caminho contrário: venceu o Atlético Guaratinguetá por 3 a 0 na primeira rodada, fora de casa, e depois empatou em 0 a 0, como mandante, contra o XV de Piracicaba.