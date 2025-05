Flamengo x Bahia: prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Brasileirão

No Flamengo, Filipe Luís não contará com o lateral Viña, que segue se preparando para o retorno aos gramados após cirurgia no joelho, e De La Cruz, suspenso pelo terceiro amarelo. Outros dois atletas são dúvidas, Cebolinha, com incômodo na panturrilha, e Plata, edema ósseo no joelho, podem ser poupados.

Após o empate com o Central Córdoba na última quarta-feira, na Argentina, o Rubro-Negro viu sua classificação se complicar no grupo C da Libertadores. As atenções do clube estão voltadas para o duelo contra a LDU-EQU na próxima quinta-feira, quando o Mais Querido precisa da vitória.

FICHA TÉCNICA



FLAMENGO-RJ X BAHIA-BA



Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)