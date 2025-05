Vitória x Vasco: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Brasileiro

Vasco e Vitória estão na parte debaixo da tabela de classificação e vêm de sequências de quatro e três partidas sem vitórias na competição, respectivamente. O Cruzmaltino aparece na 14ª posição com sete pontos, um a mais que o Rubro-Negro, que é o 18º, na zona do rebaixamento. No confronto direto, o Vitória não vence o Vasco desde 2019, com quatro vitórias vascaínas de lá para cá.

A diretoria do Gigante da Colina contratou Fernando Diniz para assumir o comando da equipe, mas o novo treinador só vai estrear na próxima terça-feira, na partida contra o Lanús-ARG, pela Sul-Americana. Felipe Loureiro, que acumula derrotas como interino, estará na beira do gramado pela última vez.

Desfalque certo no Vasco é o lateral Paulo Henrique, suspenso pelo terceiro amarelo, além de David, Guilherme Estrella, Payet, Lucas Freitas e Maurício Lemos, todos entregues ao departamento médico.