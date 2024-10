Andreas Pereira herda camisa de Vini, e Endrick mantém número 9 na seleção

A CBF anunciou nesta quarta-feira (09) novidades na numeração dos atletas da seleção brasileira para esta data Fifa. Destaques são Andreas Pereira, que será o camisa 7, no lugar de Vini, e Endrick, que vai vestir a 9.

O que aconteceu

Com a lesão de Vini Júnior, Andreas Pereira vai receber a camisa 7 nesta data Fifa e herdar a camisa do ponta do Real Madrid na seleção. Endrick, que será reserva no jogo contra o Chile, continuará assegurando a camisa 9 da Amarelinha para os próximos dois jogos do Brasil, contra a equipe chilena e o Peru.

Abner e Igor Jesus, que foram convocados pela seleção principal pela primeira vez, serão os camisas 16 e 19, respectivamente. Weverton, que entrou no lugar de Alisson, lesionado, será o camisa 1. Fabrício Bruno, chamado para o lugar de Éder Militão, vai representar a camisa 3.