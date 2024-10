Tropeço arruinou chances de título do Palmeiras? Cenário em 23 era bem pior

A ordem dos critérios de desempate são: número de vitórias, saldo de gols, gols marcados, confronto direto, menos cartões vermelhos, menos cartões amarelos e sorteio. Hoje, o Palmeiras leva vantagem no saldo de gols (26 contra 22) e perde nos gols marcados (46 contra 47).

Classificação e jogos Brasileirão

Em um cenário onde Botafogo e Palmeiras vencem todos seus jogos restantes, e o Alviverde fique com a vitória no confronto direito, as equipes terminarão o campeonato com o mesmo números de triunfos, e o critério que valeria seria justamente saldo de gols — onde o Alviverde tem a vantagem por ser a melhor defesa do Brasileirão (apenas 20 gols sofridos).

Tropeço contra o RB Bragantino foi visto como um resultado natural pela comissão técnica e a diretoria alviverde. O time de Bragança Paulista se doou muito durante todo o jogo para não perder e entrar de vez na briga contra o rebaixamento. O próprio técnico Abel Ferreira afirmou isso durante a coletiva de imprensa.

Palmeiras lidou com drama muito maior em 2023

Endrick e demais jogadores do Palmeiras comemoram a vitória de virada sobre Botafogo, no Nilton Santos, pelo Brasileirão Imagem: Thiago Ribeiro/Thiago Ribeiro/AGIF

Após a rodada 29 do Brasileirão do ano passado, a situação do Palmeiras era muito pior do que nesta temporada. O Alviverde goleou o São Paulo por 5 a 0 e cortou a vantagem para o Botafogo para apenas 9 pontos (o clube carioca teve o jogo contra o Fortaleza atrasado, e ainda tinha um jogo a menos).