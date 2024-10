Gigante da base assina 1º contrato com multa milionária no Palmeiras

Fred tem 16 anos, tem 1,90m de altura e está no time sub-17 alviverde. O atleta chegou ao clube com apenas oito anos e chegou a treinar com os profissionais do Palmeiras, sob os olhares da comissão técnica de Abel Ferreira, nesta temporada.

O atleta iniciou sua carreira como meia, já atuou como volante no sub-15 e atualmente tem sido utilizado como zagueiro por conta da altura no sub-17. João Paulo Sampaio, coordenador da base palmeirense, já afirmou que os atletas da base do clube jogam em pelo menos três posições durante o período de formação.

É bom jogar também em outras posições. Zagueiro é uma posição que estou atuando agora, mas se precisar atuar em outras posições também estou à disposição. Fred Stradiotto

Nesta temporada, Fred disputou 14 jogos pelo time sub-17 e fez um gol. Ele conquistou o Paulistão sub-15 pela equipe no ano passado.