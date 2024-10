Provocação no ar: como é e quanto custa zombar dos rivais na orla do Rio

A efetividade da propaganda aérea também já tem sido notada por empresas que investem no futebol. Foi o caso, por exemplo, da fornecedora de material esportivo japonesa "Mizuno", que contratou o serviço para anunciar seu novo patrocinado: o atacante Gabigol, do Flamengo.

A faixa "Gabigol agora é Mizuno" sobrevoou a orla carioca durante todo o fim de semana e fez parte de uma série de ações de marketing para o jogador, que antes era patrocinado pela "Nike".

'Times Square' carioca

Faixa do Fluminense agradece Fred após ex-atacante se aposentar dos gramados Imagem: Divulgação / Rio no Ar

O crescimento de torcidas de futebol em busca deste tipo de serviço acompanha uma tendência mundial onde as pessoas têm misturado um ponto físico popular com a repercussão nas redes sociais. Uma das sensações do momento no exterior, por exemplo, são os telões de LED da Times Square, em Nova York (EUA), onde se pode exibir uma mensagem ou vídeo de 15 segundos no local por US$ 45 (cerca de R$ 246). Por lá, torcedores de clubes brasileiros também já fizeram uso desta publicidade.

No caso dos aviões cariocas com faixas, o serviço é mais caro. No entanto, além da tradição de décadas nas praias do Rio de Janeiro, a propaganda áerea transmite a mensagem por mais tempo.