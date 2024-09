Mini Vegetti e cia: IA criada por torcedor do Vasco diverte elenco e web

Há cerca de um mês, vídeos nas redes sociais passaram a confundir a cabeça do torcedor do Vasco. Pablo Vegetti, artilheiro e xodó dos vascaínos, surgiu em situações inusitadas com outros companheiros de elenco, todos em tamanho infantil. As imagens, para alguns até "perturbadora", são fruto da tecnologia mais falada dos últimos tempos: a Inteligência Artificial.

O idealizador e executor da ideia é o carioca Ronald Feitosa Paz, de 32 anos, morador de Duque de Caxias (RJ), que nas gravações aparece com o rosto de Philippe Coutinho. Já o "Mini Vegetti", como foi batizado o personagem, é ninguém menos do que seu próprio filho, Guilherme Feitosa Melo, de apenas nove anos.

Os vídeos bem-humorados têm feito tanto sucesso que chegaram até mesmo ao elenco do Vasco. Pessoas do departamento de futebol dizem que os jogadores "acham graça" e costumam enviar uns aos outros. O próprio Vegetti já segue a página e costuma curtir as postagens. Nas filmagens mais recentes já há os personagens de Matheus Carvalho (Cocão), Léo, João Victor, Adson, Jair e até o suíço Maxime Dominguez.