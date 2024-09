Entrega de móveis e açaí: a vida do ex-goleiro Bruno após deixar a cadeia

Nunca foi funcionário aqui não, apesar do nome. Mas um rapaz que trabalha aqui já trabalhou na Casa Unimar e disse que o Bruno é um cara tranquilo.

Vendedor da Bruno Eletromóveis

População reticente

Meninos jogam futebol em campinho próximo onde Bruno trabalha como entregador de móveis Imagem: Bruno Braz / UOL

A discrição de Bruno em Rio das Ostras pode ser notada quando se conversa com a população, já que a maioria das pessoas que sabem da presença do ex-goleiro é formada por comerciantes.

O UOL conversou, por exemplo, com um homem que vestia uma camisa do Flamengo a poucos metros da loja. Ele disse que nunca o viu pessoalmente. "Depois do que ele fez com aquela mulher, eu não vou tirar foto e nem nada", declarou o rubro-negro Tiago Campos.

A cerca de dois quilômetros do estabelecimento, jovens brincavam de bola em um campinho à beira-mar em um bonito visual de fim de tarde. Eles, porém, além de nunca terem visto Bruno por lá, são enfáticos: "que ele não apareça aqui".