Braz vive últimos dias de VP do Fla após não se reeleger como vereador

O dirigente também se envolveu em polêmicas nos últimos tempos, como no episódio da briga com um torcedor em um shopping do Rio de Janeiro que virou caso de polícia.

Braz 'derrete' nas urnas e vê rival de diretoria do Fla também ruir

Diretor de Relações Externas do Flamengo, Cacau Cotta também não conseguiu se eleger vereador Imagem: Júlio César Guimarães/ UOL

Marcos Braz (PL) "derreteu" nas urnas do Rio de Janeiro este ano. Foram 8.151 votos, um número cinco vezes menor do que em 2020, quando ainda empurrado pelos títulos do Flamengo se elegeu com 40.938 votos.

O dirigente, porém, viu seu algoz de diretoria do Flamengo também ruir. Cacau Cotta, diretor de Relações Externas do clube, não conseguiu se eleger como vereador pelo MDB e teve 3.638 votos.

Antigos aliados, eles tiveram a relação cortada após o início da disputa municipal. O rompimento aconteceu após Cacau Cotta também se lançar como candidato a vereador. O clima ruim internamente no clube fez com que o diretor de Relações Externas, inclusive, se afastasse do cargo no Flamengo.