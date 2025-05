Bia Souza perde a primeira após o ouro olímpico e deixa escapar o bronze no Grand Slam de judô

O Brasil faturou mais um bronze no encerramento do Grand Slam de Judô de Astana, no Casaquistão, neste domingo, e encerrou a competição com seis pódios, todos conquistados por mulheres, que só não levaram medalha na categoria acima de 78kg, justamente a da campeã olímpica e número dois do ranking Bia Souza.

Beatriz Souza chegou a brigar pelo pódio, na categoria acima de 78kg, mas foi derrotada pela japonesa Ruri Takahashi, por ippon, no "golden score", a prorrogação da modalidade. Ela iniciou a competição nas quartas de final e perdeu para a chinesa Xinran Niu por um Yuko - foi sua primeira derrota desde o ouro em Paris-2024. Na repescagem, a brasileira superou a sérvia Milica Zabic por ippon e se credenciou à disputa do bronze.

Na categoria até 78kg, Beatriz Freitas conquistou sua primeira medalha em um Grand Slam de judô após derrotar a francesa Liz Ngelebeya, por ippon. No caminho até as finais, a brasileira estreou com vitória por ippon sobre a chinesa Yingxue Wang e, na sequência, derrotou a francesa Kaila Issoufi nas quartas de final. Nas semifinais, porém, a judoca de 22 anos foi superada, por ippon, pela sul-coreana Minju Kim, que ficou com o ouro.