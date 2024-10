City leva dois gols de ex-jogadores do Fla, mas vence e cola no Liverpool

Por conta da Data Fifa, os times agora têm duas semanas de intervalo até o próximo compromisso. O Manchester City volta a campo no dia 20 de outubro para encarar o Wolverhampton, fora de casa, às 10h (de Brasília), enquanto o Fulham joga um dia antes (19), às 11h, contra o Aston Villa, diante de sua torcida. Os jogos são válidos pela oitava rodada da Premier League.

Classificação e jogos Inglês

Como foi o jogo

O City entrou em campo com a obrigação de vencer por conta do triunfo do Liverpool, e começou em cima, finalizando quatro vezes (duas com perigo) em apenas dez minutos. Mas foi o time visitante quem saiu na frente minutos depois de ter criado outra grande chance, salva com excelência por Ederson em finalização cara a cara.

A equipe de Guardiola respondeu cinco minutos depois com o empate e recuperou o domínio do início do jogo, mas pecou nas finalizações e foi para o intervalo em igualdade no placar.

Kovacic deu mais tranquilidade ao City ao fazer o gol da virada no primeiro minuto da etapa final, mas o Fulham continuou surpreendendo os anfitriões com contra-ataques e ficou bem perto de buscar o empate novamente. Sorte dos Citizens que Ederson salvou o time mais uma vez e que Doku acertou uma bomba para ampliar.

Rodrigo Muniz chegou a colocar fogo no jogo com um gol perto dos acréscimos, mas o City conseguiu se segurar nos minutos finais.