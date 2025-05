Matheus Lima obtém melhor marca pessoal nos 400 m com barreiras na Diamond League

Em busca de pontos no Ranking, vários atletas brasileiros competiram na última sexta-feira e ganharam medalhas no Grand Prix Sul-Americano Orlando Guaita, em Santiago, no Chile. A dupla brasileira Andressa de Morais (61,47 m) e Izabela Rodrigues (60,70 m) fez dobradinha no pódio do lançamento do disco, com ouro e prata. Também Nicolas Yglesias Nascimento (5,10 m) e Lucas Alisson Pedro (5,00 m) foram ao pódio do salto com vara, com prata e bronze.

Eduardo de Deus, nos 110 m com barreiras (13.67), e Felipe Izidoro da Silva, no salto triplo (15,84 m) conquistaram medalhas de ouro; e Ana Carolina Miguel, no arremesso do peso (16,54 m), Jaqueline Weber, nos 800 m (2.06.65), e Wellington Fernandes da Cruz, no lançamento do disco, com 63,68 m (melhor marca pessoal), conquistaram a prata.

Já na corrida Tóquio Speed Race, realizada neste sábado, no Japão, os brasileiros Núbia de Oliveira e Johnatas de Oliveira Cruz correram os 10 km. Núbia terminou na 13ª posição (32:37), e Johnatas em 20º (28:29).