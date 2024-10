Alisson sofre lesão em jogo do Liverpool e é cortado da seleção

O goleiro Alisson sofreu uma lesão muscular na perna direita durante a vitória do Liverpool por 1 a 0 sobre o Crystal Palace neste sábado (5) e precisou ser substituído. Horas depois, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) anunciou o corte do goleiro da seleção brasileira. Weverton, do Palmeiras, foi convocado no lugar.

O que aconteceu

Aos 32 minutos do segundo tempo, a partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Inglês foi paralisada para atendimento de Alisson. O goleiro, até então, era o grande destaque do jogo.

Após chutar a bola, ele deitou no gramado, com muitas dores na coxa direita. Mesmo após o atendimento médico, o brasileiro não conseguiu permanecer na partida e foi substituído por Jaros.