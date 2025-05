Trio treina, e Palmeiras fecha preparação para pegar Vasco; veja provável escalação

Desta forma, a escalação do Palmeiras deve contar com: Weverton; Giay (Mayke), Bruno Fuchs (Murilo), Gustavo Gómez e Piquerez; Emiliano Martínez, Lucas Evangelista e Felipe Anderson (Mauricio); Facundo Torres, Estêvão e Vitor Roque.

O Palmeiras perdeu a invencibilidade no Brasileirão na última rodada ao ser derrotado pelo Bahia, por 1 a 0, no Allianz Parque. O resultado interrompeu uma sequência de sete vitórias da equipe de Abel Ferreira. Por outro lado, para voltar a vencer no torneio, o time aposta na invencibilidade como visitante na temporada.

O Vasco, por sua vez, não vence no Brasileirão há três jogos. A última vitória foi no dia 12 de abril, quando bateu o Sport, por 3 a 1. Na última rodada, o Cruzmaltino foi derrotado pelo Cruzeiro, por 1 a 0, o que ocasionou a demissão do técnico Fábio Carille. Felipe Loureiro comanda o time de forma interina.