Leipzig empata jogo maluco no fim contra o Bayern e adia 1ª taça de Kane

Bayern equilibrou a partida, mas pouco ameaçou o Leipzig e levou o segundo na bola parada. Os Bávaros conseguiram ficar mais com a bola, com posse mais na intermediária do campo no que no ataque e ofereceu pouca dificuldade para o goleiro Vandervoordt. Do outro lado, os donos da casa aproveitaram a linha alta da defesa adversária para tentar escapar no contra-ataque, mas chegaram ao segundo em cobrança de falta.

Bayern acordou no segundo tempo e marcou dois em um minuto para deixar tudo igual. Precisando da vitória para ser campeão, os Bávaros foram para cima do Leipzig e precisaram de um escanteio, aos 16 minutos, e de uma saída de bola erra dos donos da casa, no minuto seguinte, para deixar tudo igual na Red Bull Arena.

Os Bávaros foram para o tudo ou nada, Sané fez 3 a 2, mas o Leipzig arrancou o empate.. O Bayern foi para cima do Leipzig e, após desperdiçar boas oportunidades, viu Sané anotar o terceiro. Das tribunas, Harry Kane comemorou a virada do time de Munique e chegou a ficar na beira do campo para celebrar o título. Só que o Leipzig não desistiu e, no último lance, arrancou o empate.

A 'maldição Kane'

Harry Kane, do Bayern de Munique, em camarote no jogo contra o RB Leipzig Imagem: RONNY HARTMANN / AFP

O atacante busca seu primeiro título em 14 anos de carreira. Ele amargou sete vices, a maioria deles com o Tottenham, porém o inglês já viu sua maldição ser "esticada" na seleção inglesa e até mesmo no multicampeão Bayern.