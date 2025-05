Napoli derrota Lecce e abre vantagem na liderança do Italiano

Neste sábado, em confronto válido pela 34ª rodada do Campeonato Italiano, o Napoli visitou o Lecce no Stadio Comunale Via del Mare, venceu por 1 a 0 e abriu vantagem para a vice-líder Inter de Milão. Raspadori foi quem balançou as redes para a equipe visitante.

Com o resultado, o Napoli chegou aos 77 pontos, na primeira colocação da tabela, e abriu vantagem para a Inter de Milão, que soma 71, mas ainda atua nesta rodada, contra o Verona. Do outro lado, com a derrota, o Lecce permaneceu com 27 unidades, na 17ª posição.

O Napoli retorna aos gramados no próximo domingo (11/05), quando recebe o Genoa, no Estádio Stadio Diego Armando Maradona. No mesmo dia, mas às 10h, o Lecce visita o Verona. Ambos os duelos serão válidos pela 35ª rodada.